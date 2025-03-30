شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

يظهر الفنان القدير كمال أبو رية كضيف شرف في الحلقة 14 من مسلسل لام شمسية، حيث يظهر في دور القاضي الذي يباشر قضية الطفل يوسف في المحكمة.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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