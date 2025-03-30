شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29.. إجلال تقنع فارس بالعودة للشركة والان مع تفاصيل الخبر

تقابل إجلال (أنوشكا)، ابنها فارس (كريم فهمي) خلال الحلقة الـ29 من مسلسل وتقابل حبيب، ضمن موسم رمضان 2025، وتخبره بأن وضعه المالى لا يريحها هو ووالده ويندهش فارس من الحديث، خاصة أنها هي ووالده كانا سبباً مباشراً فيما حدث له وإفلاسه، لتعرض إجلال على فارس صفقات شرق آسيا أن تكون كلها باسمه وأن يتصدر الاتفاقات حتى يستعيد وضعه الطبيعي.

تؤكد إجلال لفارس أن غرضها الوحيد أن تطمئن عليه وتراه بخير، كما تخبره بأن يوسف وافق على هذا القرار لأنه قرار والده عبد العزيز (صلاح عبد الله) يضع فارس العديد من الشروط وتوافق عليها إجلال بدون حتى ما تسمعها، ويبدو أن مخطط رقية ويوسف لتوريط يوسف في طريقه للتنفيذ وتساعد فيه إجلال دون أن تعرض أن ابنها سيتم توريطه في مشكلة كبيرة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

وخلال الحلقة 29 من مسلسل تقابل حبيب، يقابل فارس (كريم فهمى)، فرح (بسنت شوقي ويعاتبها على تصرفاتها التي شاهدها في مطعم كاريمان (انجي كيوان) برقصها في حالة سكر، ويؤكد عليها أن ما شاهده لم يعجبه تماما لأنها ليست هكذا، لتصدمه وتخبره بأنه ليس لها علاقة بتصرفاتها وترفض اى حديث منه لأن ما شاهده هو السبب فيه.

وأوضحت فرح لفارس، أنها أحبته من سنوات وكتمت في قلبها لأنه كان متزوج، وتؤكد أنه حارب الدنيا كلها وتمسك بها، وترك عمله في الشركة وتمسك بها هي، وأن كل ما حدث جعلها تتخيل وجود مشاعر منه تجاها ومثلما هي تحبه هو يبادلها نفس الشعور، ليدافع فارس عن نفسه بأن فرح ترجمت تصرفاته معها بشكل مغاير تماما عما يشعر به، وأنه بالفعل يحبها مثل أخته فقط وأنه لا يتحمل مسؤولية ما وصل لها، لتتأسف فرح لفارس عما بدر منها تجاهه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب



مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025