شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة الأخيرة.. عايشة تحقق حلمها بالعرض المسرحى فى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الأخيرة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يُعرض على قناة ON، حلمها وقدمت عرضا مسرحيا باهرا، وسط انبهار الجميع والتصفيق لها على أدائها الأكثر من رائع.

قصة مسلسل عايشة الدور



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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