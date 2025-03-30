شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 14.. وسام يذهب للمدرسة ونيللي تفتح القضية من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، ذهاب محمد شاهين "وسام الألفي" إلى المدرسة رغم مطالبه والدته صفاء الطوخي "ميس نادية" بعد الذهاب للمدرسة، وسرعان ما انتقلت الاحداث الى ذهاب أمينة خليل "نيللي" إلى المحامي من جديد لفتح القضية القديمة التي كانت قد رفعتها ضد "وسام".

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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نيللي والمحامية



وسام الالفي