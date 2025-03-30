شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 14.. انتقال القضية للمحكمة ووسام يدخل قفص الاتهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، انتقال سير الاحداث إلى داخل المحكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة، حيث حضر كل من أمينة خليل "نيللي"، وأحمد السعدني "طارق"، وأسيل عمران "هبة" والمحامين للترافع عن الطفل يوسف، ليحضر محمد شاهين "وسام الالفي" وصفاء الطوخي "ميس نادية" ويسرا اللوزي "رباب" حيث اجتماع الجميع داخل المحكمة.

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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شاهين ورباب



ميس نادية ورباب



وسام في القفص