شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة الأخيرة.. الطلاب يبحثون عن عايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الأخيرة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، إلى مكان لا يعلمه أحد يوم العرض المسرحى للجامعة، وظل جميع طلاب الجامعة يبحثون عنها ودكتور حازم "نور محمود" حتى تقدم العرض، ويجدونها عند المسرح وتقول لهم أنها استفادت منهم وعاشت أحلى أيام حياتها معهم..

قصة مسلسل عايشة الدور



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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