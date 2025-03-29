نجوم الفن يهنئون ويبعثون رسائل محبة للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025

شريهان

منة فضالي

ماجدة الرومي

إليسا

عبد المجيد عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 11:57 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بـ، آملين أن يحمل الخير والبركة والسلام إلى الجميع، موجهين رسائل خاصة إلى جمهورهم، بالإضافة إلى أمنياتهم مع قدوم العيد.وسوف نستعرض في هذا الموضوع رسائل النجوم إلى جمهورهم بمناسبةهنأت النجمةمتابعيها وجمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس" بعيد الفطر المبارك؛ حيث قالت: "كل عام وحضراتكم جميعاً بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".كما وجهت النجمةرسالة لكل محبيها ومتابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابها على "فيسبوك"؛ حيث قالت: "مع آخر أيام رمضان شهر عدى بسرعة.. حبيت أقولكم كل سنه وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعاً ويارب أيامكم كلها سعاده وأعياد وفرح يا رب".وأكملت: "وشكراً لكل حد باركلي لشغلي وكتب كلمة حلوة ويارب دايماً أكون عند ثقتكم فيا".كما شاركت الفنانةجمهورها التهاني من خلال حسابها على "إكس"، حيث قالت: "كل عام وأنتم بخير وصحة وسلام".وشاركت النجمة اللبنانيةصورة من خلال حسابها على "إكس" مهنئة جمهورها، حيث قالت: "عيد فطر مبارك، كل سنة وإنتو بخير، يا رب يكون عيد مليان بالسلام والفرح، وإن شاء الله دايماً نكون مجموعين على الخير والمحبة. ينعاد عليكم".أما الفنان، فهنأ جمهوره عبر "إكس"، حيث قال: "عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير".

يمكنك قراءة.. استوحي فستان العيد من إطلالات النجمات

هيفاء وهبي

شيماء سيف

View this post on Instagram A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)

كما شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها عبر حسابها على "إكس"، وهنأت جمهورها قائلة: "عيد فطر سعيد مبارك عليكم، وعلى منْ تحبون، كل عام وأنتم بخير".كما شاركت النجمةمقطع فيديو لها من خلال حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "كل عيد وأنتم بألف خير وسعادة".يمكنكم متابعة مصدر إلهام قوية وشجاعة.. بهذه الكلمات احتفلت النجمات بيوم المرأة العالميلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».