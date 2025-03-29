دينا تُوضح حقيقة الاستعانة براقصة بديلة لـ مي عمر في إش إش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 11:57 مساءً - كشف عدد من أبطال مسلسل "إش إش" عن الاستعانة براقصة، تؤدي الفقرات بديلة للنجمة مي عمر، وكان آخرهم الفنانة دينا.

دينا توضح أسباب الاستعانة براقصة بديلة لـ مي عمر في إش إش

أوضحت النجمة دينا من خلال موقع "ET بالعربي" الاستعانة براقصة بديلة للنجمة مي عمر لأداء الفقرات في مسلسل "إش إش"، موضحة الأسباب قائلة: "تؤدي مي دور راقصة من درجة الثالثة؛ وهن منْ يقمن بالرقص في أفراح الشوارع، فهي تمثل فئة من الراقصات".

وأكملت دينا: "أغلبهن ينتمين لعائلات من الراقصات، ومنهن منْ ترفض فكرة الرقص، ولكنهن يمارسنه من أجل الإنفاق على أسرهن وهو الموجود في الواقع، وراقصة بديلة هي منْ قامت بالرقص بدلاً منها؛ راقصة محترفة، ومحمد سامي كمخرج أظهر هذا باحترافية تامة كأن مي التي ترقص".

وتابعت دينا: "كما أن شطارة مي جعلتها تختار بدلاً من التدريب على الرقص أن تمثل هي بوجهها، مع الاستعانة بالراقصة البديلة، وهذه مجازفة جريئة من مي أحييها عليها واحترافية من محمد سامي".

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إنتصار تؤكد راقصة بديلة لـ مي عمر في "إش إش"

كما أكدت الفنانة إنتصار من خلال تصريحات إعلامية سابقة، أنه تمت الاستعانة براقصة لأداء الفقرات بدلاً من مي عمر في مسلسلهما الرمضاني "إش إش"، حيث قالت: "فيه راقصة بديلة لمي عمر والموضوع ليس سراً، فقد صرحوا بيه سابقاً".



اطلعوا على فساتين طويلة مرصعة من وحي مي عمر بطلة مسلسل "إش إش"

مسلسل "إش إش"

مسلسل "إش إش" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل.

وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

والمسلسل يغوص في عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة خلال شهر رمضان 2025؛ حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبر إلقاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.



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