بعد نجاح مسلسل بالطو.. سيكو siko يجمع عصام عمر والمخرج عمر المهندس في السينما

"سيكو siko" العمل الأول لـ عمر المُهندس بالسينما والثاني مع عصام عمر

عمر المُهندس أولى تجاربه في السينما بمُشاركة عصام عمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 11:57 مساءً - يشهد موسم عيد الفطر المُبارك السينمائي عرض عدد كبير من الأفلام السينمائية والتي ينتظرها الجمهور لمُشاهدتها والاحتفال بالعيد، ومن أبرز الأفلام التي تم الإعلان عرضها بموسم عيد الفطر فيلموالذي يُجسد بطولته كل من الفنان عصام عمر والفنان طه دسوقي.ويأتي فيلممن إخراج عمر المُهندس في تجربته الإخراجية الأولى بالسينما، ويعد التعاون الثاني له مع الفنانحيث كانا قدما من قبل مسلسل "بالطو" والذي تم عرضه عام 2023 وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور وكان البطولة المُطلقة الأولى للفنان عصام عمر.وكان قد نجح مسلسل "بالطو" في تقديم جيل جديد من الفنانين في الدراما التلفزيونية سواء من خلال التمثيل أو الإخراج مما جعلهم يُقدمون العديد من المشاريع الفنية عقب ذلك ما بين الدراما التلفزيونية والسينما.قد يعجبك.. طه دسوقي بعد نجاح حالة خاصة: التوحد مش مرض ولكن طريقة تفكير مختلفةومثلما كانت البداية للمُخرج عمر المهندس في الدراما التلفزيونية من خلال التعاون مع الفنان عصام عمر بمسلسل "بالطو"، جاءت أيضاً بدايته السينمائية بأول فيلم من إخراجه "سيكو siko" مع الفنان عصام عمر وأيضاً يُشارك في البطولة الفنان طه دسوقي والذي كان قد حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية سواء بالدراما التلفزيونية أو السينما.ويأتي فيلم "سيكو siko" من تأليف محمد الدباح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، حتى يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات وأزمات خطيرة تحمل العديد من المفاجآت، ويحاولان الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.ويُشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم خالد الصاوي، باسم سمرة، سليمان عيد، على صبحي و تارا عماد.يمكنك قراءة إيضًا.. عصام عمر يتصدر الترند بعد أولى حلقات نص الشعب اسمه محمدلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».