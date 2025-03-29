شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 14.. نيقولا معوض يكتشف تتبع مها نصار لهاتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 14، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، قيام "أسامة" نيقولا معوض بإرسال بوكيه ورد لـ "زينب" ياسمين صبري، ومعلق به كارت مدون عليه أنه من ابنهما.

ولكن "زينب" قامت بتقطيع الكارت وطلبت من حامل الورد أن يلقيه بالقمامة، فيما تلقى "أسامة" اتصال هاتفي من زوجته "نانسى" مها نصار والتي كشفت خلال محادثته معها بمعرفة مكانه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ليستغرب من معرفتها لمكان تواجده، فيما عاتبت "نانسى" نفسها بسبب اندفاعها في الحديث وتنبيه "أسامة" بأنها استطاعت أن تعرف مكانه.

جلس "أسامة" مع متخصص برمجة، وطلب منه أن يكشف على الهاتف، وعلم منه بأن الموبايل به برنامج تتبع لمعرفة مكانه، ولكن "أسامة" طلب عدم حذفه وتركه وطلب من مدير مكتبه شراء هاتف آخر.

وشهدت الحلقة معرفة "أسامة" نيقولا معوض بأن "زينب" ياسمين صبري لتشترى هواء للبرنامج الخاص بها وتقوم بإنتاجه بنفسها، ليستغرب من امتلاكها للكثير من المال لذلك.

انتقل المشهد إلى "سندس" هالة فاخر، والتي عادة لمنزل ابنتها واستقبلها زوج ابنتها "أحمد" عابد عناني بحفاوة رغم الخلافات بينهما في السابق، وتحدثت "سندس" بإنها تريد منهم إيداعها في دار رعاية على شرط أن يزوروها ولكى لا تتسبب في خلافات زوجية بينه وبين ابنتها، ولكن "احمد" أخبرها بإنها ستجلس معهم مهما حدث، لتخبره بأنها لا تستطيع أن تمسك لسانها، ويرد عليها بأنه سيتحملها، ولكن بطريقة كوميدية لم تمسك لسانها لتسيطر حالة من البهجة على المشهد.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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