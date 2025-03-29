شكرا لقرائتكم خبر عن تتر ظلم المصطبة.. عندما يتحدث الأمل واليأس موسيقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدهشني أسلوب صناع تتر مسلسل ظلم المصطبة كلمات وألحان وغناء "محمود الخطيب" وتوزيع "الوايلي" على قدرتيهما في الحكي الموسيقى لتنويعات الأمل والقنوط الدائرين في أحداث المسلسل الممتدة على مدار 15 حلقة.



تبدأ بنا الحكاية الموسيقية من منطقة معتمة شعوريا تكاد تكون متجهمة وهي تُعبر عن لسان حال البطل إياد نصار "حسن" الذى خرج لتوه من السجن فوجد صديق عمره فتحي عبد الوهاب "حمادة كشري" قد خانه وتزوج من حبيبته ريهام عبد الغفور "هند رضوان" فتقول لنا الافتتاحية على لسانه بموسيقي جافة:

مش بتضحكلي..

الدنيا مش بتضحكلي..

مش سامعني.. مش سايباني..!"

ثم تنتقل الموسيقى بعدها سريعا إلى افتتاحية صوفية لتصوير الأمل والخروج من الكهف المظلم إلى النور الأوسع في السماء، معبرة عن أحاسيس إياد نصار "حسن" وتصوره الشخصي عن النجاة والخلاص القادمين من الحب.

" وانتي الحبيبة.. انتي اللى باقية لي..

حضنك ينور عمري وليالي.."

من بعد غيبة رجعت لك تاني

شفت في عنياكي جرح بكاني.."

تقف بعد هذا المقطع الموسيقى وقفة ذكية لتعبر عن شعور رهيب بالوحدة، وهي تعود بحكاية "حسن" إلي الوراء وهو يروي قصته "لهند" أو يناجيها في سنوات السجن وحاله من غيرها:

كنت في وحدة وغربة سكناني

صعبان عليه حالك وحالي

تنطلق الموسيقى من بعد حكايته الحزينة نقلة ثالثة إلى صوت يشبه قرع أجراس الكنائس معبرًا بكلمات: "يا ليل .. يا ليل" عن شعور حسن في لياليه الطويلة وتعلقه برجاء ضعيف معلق على أمل بعيد ربما مستحيل وهو استعاده حبيبته مرة أخري بعد كل هذه السنوات.

تعود بنا الموسيقى بعد ذلك إلى تيمتها الصوفية الرئيسية لتنهي باقية الحكاية الدائرة فى ثنائيتي الأمل واليأس عن حكاية حب معقدة ومستحيلة بين حسن وهند:

خلي الكلام يحكي على مشاعري

وسط السكوت والخوف بتوجعني..

لو مهما سبت الماضي يرجعلي..

لسه في دماغي أفكار بتخدعني...

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025