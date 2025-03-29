شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. محمد العمروسى يعترف لمصطفى شعبان بمخطط أبناء عمه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، الكثير من الأحداث، حيث ذهب حكيم للدكتور خاطر "محمد العمروسي" بعدما عرف خيانته له، واعترف خاطر أن كل ذلك قد دبره له أبناء عمه، لأنهم رأوا أن الحل في توزيع الورث أن يظهر ابن لحكيم حتى يدفعوا أبوهم بتوزيع الورث، وقد ذهب خاطر لطبيب صديقه واتفق معه أن يقول اه الول ابن حكيم، فرفع حكيم المسدس على خاطر ولكنه اوقفه صوت عربية الشرطة.

كشفت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة حيث ذهبت لومة "يارا قاسم" للمستشفي لزيارة حكيم "مصطفى شعبان" وعندما وصلت طلبت من الجميع أن يخرج من الحجرة لأنها تريد التحدث لحكيم في أمر هام، وحينها كشفت لحكيم أن الطفل الذي مات ليس ابنه ولكنه ابن غزل "دينا فؤاد" من رجل أخر، وهذا ما سمعته أثناء اعتراف حزينة "ماجدة منير" لـبرنسة "سهر الصايغ" بأنها سمعتهم، وهنا دخلت حزينة عليهم وعندما سألها حكيم اعترفت له أن هذا الكلام حقيقي.

شهدت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، سقوط حكيم باشا بعدما سمع أن هناك حرسا استولوا على القصر وطردوا رجاله، فقام مسرعا، ولكن سقط على باب منزله والده، وقاموا بنقله إلى المستشفى، وعندما علم أبناء عمه برنسة وسليم وبحر، فرحوا فرحاً شديدا، ولكن عندما علمت لومة" يارا قاسم" خرجت من القصر مسرعة لتزوره في المستشفي.

بعدما دفن حكيم "مصطفى شعبان" ابنه، ذهب لمنزل ابوه رضوان" أحمد صادق" وذلك خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، وحاولت صفا" هاجر الشرنوبي" أن تواسيه، وتخفف من حزنه، لكن الحزن كان كبير، حتى أنه عندما حاول أن يقف لم يستطع واسند يده على صفا وهو يتحسر على نفسه، وعندها دخل أحد رجاله وأبلغه أن حارس القصر قاموا بتغييره فقام مسرعا.

أبطال مسلسل حكيم باشامسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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