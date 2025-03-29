شكرا لقرائتكم خبر عن مريم نعوم عن مسلسل لام شمسية: شخصية وسام هي الأصعب والمشروع احتاج لمذاكرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الكاتبة والمؤلفة مريم نعوم، عن التحديات والصعوبات التي واجهتها في كتابة مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا في تناوله للقضية الشائكة التي حظيت على اهتمام عريض من مختلف شرائح المجتمع.

وقالت السيناريست مريم نعوم في حديثها لـ تليفزيون الخليج 365: "صعوبة المشروع الأساسية هي أنه محتاج مذاكرة كثيرة في كل الشخصيات مش بس شخصية الطفل يوسف، بدون ما يكون في وصم لأي شخصية فيما عدا شخصية "وسام الألفي" لأنها من المرات القليلة جدًا أني اشتغلت على شخصية مفيهاش حته رمادية، وهي الشخصية الوحيدة في حياتي إلى مكتوبة بدون ما يكون فيها حته رمادية، وهي مبنيه على أساس علمي، وهي دي أصعب حاجة اننا نوصل لمفاتيح الشخصيات".

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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