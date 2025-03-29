شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 14.. هالة فاخر تبكي وتضحك المشاهدين بمشهد واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 14، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، معرفة "أسامة" نيقولا معوض بأن "زينب" ياسمين صبري لتشترى هواء للبرنامج الخاص بها وتقوم بإنتاجه بنفسها، ليستغرب من امتلاكها للكثير من المال لذلك.

انتقل المشهد إلى "سندس" هالة فاخر، والتي عادة لمنزل ابنتها واستقبلها زوج ابنتها "أحمد" عابد عناني بحفاوة رغم الخلافات بينهما في السابق، وتحدثت "سندس" بإنها تريد منهم إيداعها في دار رعاية على شرط أن يزوروها ولكى لا تتسبب في خلافات زوجية بينه وبين ابنتها، ولكن "احمد" أخبرها بإنها ستجلس معهم مهما حدث، لتخبره بأنها لا تستطيع أن تمسك لسانها، ويرد عليها بأنه سيتحملها، ولكن بطريقة كوميدية لم تمسك لسانها لتسيطر حالة من البهجة على المشهد.

وشهدت الحلقة مشاهدة "أسامة" نيقولا معوض على أولى حلقات برنامج "زينب" ياسمين صبري، واستضافتها لدكتورة "تغريد" رانيا فريد شوقي.

وبدأت "زينب" و "تغريد" الحديث عن مريض إضطراب الشخصية النرجسية، لتقوم "نانسى" مها نصار بإغلاق التليفزيون أثناء مشاهدة "أسامة" للبرنامج ونشب بينهما مشادات، لتقوم "نانسى" بتهديده، حيث أحضرت مواد تساعد على الإشتعال، وهددته بإنها ستشعل النار فيه وفى الفيلا إن لم يحضر المأذون لتزوجه منها رسمياً، وأضطر لتنفيذ رغبتها.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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