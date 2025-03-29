شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية يحتل المركز الأول فى تريند إكس.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل لام شمسية، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، محركات البحث عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واحتل المركز الأول في قائمة الأكثر تعليقاً وتدويناً عبر منصة x تزامناً مع عرض الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل، ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب "سعدي جوهر" صورة من ترتيب التريند ليظهر اسم المسلسل في المركز الأول.

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025