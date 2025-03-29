شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. سقوط مصطفى شعبان ودخوله المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان ضمن موسم رمضان 2025، الكثير من الأحداث، حيث سقط حكيم باشا بعدما سمع أن هناك حرسا استولوا على القصر وطردوا رجاله، فقام مسرعًا، ولكن سقط على باب منزله والده، وقاموا بنقله إلى المستشفي، وعندما علم أبناء عمه برنسة وسليم وبحر، فرحوا فرحًا شديدًا، ولكن عندما علمت لومة" يارا قاسم" خرجت من القصر مسرعة لتزوره في المستشفي.

بعدما دفن حكيم " مصطفى شعبان" ابنه، ذهب لمنزل ابوه رضوان "أحمد صادق" وذلك خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، وحاولت صفا" هاجر الشرنوبي" أن تواسيه، وتخفف من حزنه، لكن الحزن كان كبير، حتى أنه عندما حاول أن يقف لم يستطع واسند يده على صفا وهو يتحسر على نفسه، وعندها دخل أحد رجاله وأبلغه أن حارس القصر قاموا بتغييره فقام مسرعًا.

بدأت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بمحاولة إنتحار غزل" دينا فؤاد" وذلك بعد موت ابنها نوح، ودخلت عليها لومة" يارا قاسم" وحاولت منعها من الإنتحار، وكانت غزل في حالة إنهيار وهي تردد" أسفة يابني حقك عليا" وكانت لومة بجوارها تحاول تهدئتها.

وكانت قد بدأت الحلقة 28 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بندم خاطر "محمد العمروسي" على فعلته مع شديد حارس القصر، حيث أعطاه حقنة غامضة، وجاء له ابنه يستنجد به لأن والده شديد سقط ولم ينطق، فأسرع خاطر إلى مكانه، وكشف عليه وأمر بتحويله على مستشفى في أسرع وقت، وفى نفس الوقت وصى حكيم "مصطفى شعبان" وأمر أن يدخل أكبر مستشفى فى قنا.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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