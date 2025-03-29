شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 14.. مها نصار تهدد نيقولا معوض بإشعال النار فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 14، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، مشاهدة "أسامة" نيقولا معوض على أولى حلقات برنامج "زينب" ياسمين صبري، واستضافتها لدكتورة "تغريد" رانيا فريد شوقي.

وبدأت "زينب" و "تغريد" الحديث عن مريض إضطراب الشخصية النرجسية، لتقوم "نانسى" مها نصار بإغلاق التليفزيون أثناء مشاهدة "أسامة" للبرنامج ونشب بينهما مشادات، لتقوم "نانسى" بتهديده، حيث أحضرت مواد تساعد على الإشتعال، وهددته بإنها ستشعل النار فيه وفى الفيلا إن لم يحضر المأذون لتزوجه منها رسمياً، وأضطر لتنفيذ رغبتها.

وشهدت الحلقة خضوع "زينب" ياسمين صبري، لجلسة تصوير بوستر برنامجها التي ستقدمه على القناة، وأخبرتها صديقتها "دعاء" هاجر عفيفي بأن اتفقت مع شركة سوشيال ميديا لكى تنشر كل ما يخص البرنامج حيث أن "زينب" تريد أن يرى طليقها "أسامة" نيقولا معوض انتشارها بشكل كبير.

شاهد "أسامة" البوسترات الدعائية لبرنامج "زينب" بالشوارع، وانفعل أسامة وطلب من المحامين بمكتبه معرفة تفاصيل البرنامج ومن يقوم بانتاجه، وأخبره المحامين بأنه لم يحصلوا على الكثير من المعلومات ولكنهم سيخبروه بأسماء التتر عقب عرض البرنامج".

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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