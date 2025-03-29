شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. هاجر الشرنوبي تواسي مصطفى شعبان بعد موت ابنه والان مع تفاصيل الخبر

بعدما دفن حكيم "مصطفى شعبان" ابنه، ذهب لمنزل أبيه رضوان "أحمد صادق" وذلك خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، وحاولت صفا "هاجر الشرنوبي" أن تواسيه، وتخفف من حزنه، لكن الحزن كان كبير، حتى أنه عندما حاول أن يقف لم يستطع وأسند يده على صفا وهو يتحسر على نفسه، وعندها دخل أحد رجاله وأبلغه أن حارس القصر قاموا بتغييره فقام مسرعًا.

بدأت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بمحاولة انتحار غزل "دينا فؤاد" وذلك بعد موت ابنها نوح، ودخلت عليها لومة "يارا قاسم" وحاولت منعها من الانتحار، وكانت غزل في حالة انهيار وهي تردد "آسفة يا بني حقك عليا" وكانت لومة بجوارها تحاول تهدئتها.

وكانت قد بدأت الحلقة 28 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بندم خاطر "محمد العمروسي" على فعلته مع شديد حارس القصر، حيث أعطاه حقنة غامضة، وجاء له ابنه يستنجد به لأن والده شديد سقط ولم ينطق، فأسرع خاطر إلى مكانه، وكشف عليه وأمر بتحويله على مستشفى في أسرع وقت، وفى نفس الوقت وصى حكيم "مصطفى شعبان" وأمر أن يدخل أكبر مستشفى فى قنا.

‎قابل ياسين "ميدو عادل" خطيبته شهد "إنجي سلامة"، حيث تلقى ياسين مكالمة من الشركة أثارت غضبه وأمر المحامي أن ينفذ المطلوب منه سريعا، وكان يعتقد أن شهد قد انصرفت، ولكن تفاجأ بها بأنها ما زالت في المكان، ودار بينهما حديث رومانسي يؤكد حب شهد الكبير له، كما كشفت له أنها سعيدة أنه برغم انشغالاته وأعماله الخطرة، إلا أنه أحبها وهذا بالنسبة لها كافي.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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