شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة مسلسل لام شمسية: 5 معالجات للمشروع وكان مقررًا له 30 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الكاتبة والمؤلفة مريم نعوم، عن مسلسلها لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025 عبر شاشات المتحدة، وقالت: "طول الوقت كنا بندور على الطريقة التى نحكي بيها الحكاية دي، وغيرنا كتير ودي المعالجة الخامسة للمشروع، وكان هناك مراحل كثيرة في تطوير السيناريو، وهناك خطوط في السيناريو تمت إزالتها بالكامل".

وأضافت مؤلفة مسلسل لام شمسية في حديثها لـ تليفزيون ”الخليج 365”: "وكان من المقرر أن يكون المسلسل 30 حلقة، ومن ثم تحول إلى 15 حلقة، وهناك حاجات في الحبكة تم تغيرها"، وعن تواجد الطبيب النفسي في مسلسل لام شمسية قال: "هناك وصمة مجتمعية أنه الطبيب النفسي بيروحله المجانين، وده مش حقيقي، ولو حد راح والناس عرفت هيحطهم في خانة معينة وده مش حقيقي، والمجتمع تطور جدًا، من 10 سنوات غير الان، والجيل الآن منفتح جدًا وطول الوقت بنقول إنهم مش مثقفين ولكنهم اكتسبوا ثقافتهم بطرق مختلفة وعندهم وعي".

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