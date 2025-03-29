شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. يارا قاسم تفجر مفاجأة: الطفل ليس ابن حكيم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثًا مثيرة حيث ذهبت لومة "يارا قاسم" للمستشفي لزيارة حكيم "مصطفى شعبان" وعندما وصلت طلبت من الجميع أن يخرج من الحجرة لأنها تريد التحدث لحكيم في أمر مهم، وحينها كشفت لحكيم عن أن الطفل الذي مات ليس ابنه ولكنه ابن غزل "دينا فؤاد" من رجل آخر، وهذا ما سمعته أثناء اعتراف حزينة "ماجدة منير" لبرنسة "سهر الصايغ" بأنها سمعتهم، وهنا دخلت حزينة عليهم وعندما سألها حكيم اعترفت له أن هذا الكلام حقيقي.

شهدت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث سقط حكيم باشا بعدما سمع أن هناك حرس استولوا على القصر وطردوا رجاله، فقام مسرعا، ولكن سقط على باب منزله والده، وقاموا بنقله إلى المستشفي، وعندما علم أبناء عمه برنسة وسليم وبحر، فرحوا فرحاً شديدا، ولكن عندما علمت لومة" يارا قاسم" خرجت من القصر مسرعة لتزوره في المستشفي.

بعدما دفن حكيم " مصطفى شعبان" ابنه، ذهب لمنزل ابوه رضوان" أحمد صادق" وذلك خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، وحاولت صفا" هاجر الشرنوبي" أن تواسيه، وتخفف من حزنه، لكن الحزن كان كبير، حتى أنه عندما حاول أن يقف لم يستطع واسند يده على صفا وهو يتحسر على نفسه، وعندها دخل أحد رجاله وأبلغه أن حارس القصر قاموا بتغييره فقام مسرعا.

بدأت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بمحاولة إنتحار غزل" دينا فؤاد" وذلك بعد موت ابنها نوح، ودخلت عليها لومة" يارا قاسم" وحاولت منعها من الإنتحار، وكانت غزل في حالة إنهيار وهي تردد" أسفة يابني حقك عليا" وكانت لومة بجوارها تحاول تهدئتها.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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