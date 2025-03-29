شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 14.. مها نصار تطلب من نيقولا معوض زواجها رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 14، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، مواصلة "أسامة" نيقولا معوض في النصب على الناس بغرض استثمار الفلوس وإعطائهم أرباح.

انتقل المشهد إلى "زينب" ياسمين صبري، حيث عاتبها أفراد أسرتها لعدم اهتمامها بالوصول إلى إبنها، وأعربوا عن رفضهم لتجربة تقديم برنامج تليفزيوني، ولكنها أخبرتهم بإنها تفعل كل شيء من أجل إعادة إبنها ولكنها لن تستطيع توضيح الامر في الوقت الحالي.

وكشفت الحلقة عن اقتراح "نانسي" مها نصار لـ "أسامة" نيقولا معوض، بأن تقوم بتربية ابن "زينب" ولكنه عنفها بشدة واخبرها أن لا تتحدث في هذا الأمر نهائي، كما طالبته بأن يتزوجها رسمياً بدلاً من الزواج العرفى بعد ايهامه بحملها منه، ليخبرها في أقرب فرصة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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