شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29.. فارس يكشف لـ حازم عن زواجه من ليل قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل وتقابل حبيب، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، مواجهة حازم (محمود ياسين جونيور)، مع شقيقه فارس (كريم فهمي)، حول ما شاهده وهو يتحدث مع ليل (ياسمين عبد العزيز) ويقبل يدها، أمام استراحة الفيلا التي تعيش فيها ليل، ليجيب فارس بكل صراحة أنه سيتزوج ليل قريبًا وسط دهشة من حازم الذى يتساءل عن كيفية حدوث ذلك ومتى؟.

يحكي فارس إلى حازم تفاصيل علاقته بـ ليل ويؤكد عليه أن هذا الموضوع لن يعرفه أحد سواه في الوقت الحالي، لتبدأ علاقة ليل وفارس تنكشف لمعظم من حولهم بعدما علم بها يوسف (خالد سليم) ورقية (نيكول سابا) ومن المتوقع أن تنكشف العلاقة أمام الجميع في هذه الحلقة

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل وتقابل حبيب، بصدام بين فارس وليل بسبب تصوير الأخيرة صورة مع أدهم المدرب الذي يقوم بتمرينها في الجيم، ويجسد دوره (إسلام جمال) الذى بدوره ينشر الصورة على السوشيال ميديا، ويقابل فارس، ليل ويطلب منها حذف أدهم من قائمة الأصدقاء عندها على فيس بوك

تقارن ليل علاقتها بأدهم، وعلاقة فارس بكاريمان (إنجي كيوان)، خاصة أنه يقابلها كثيراً وفى نفس الوقت تضع إعجاب على كل صورة على السوشيال ميديا، وتضع حذفها أدهم من قائمة أصدقائها، بقيامه بنفس الأمر مع كاريمان، ولكن فارس يرفض، خاصة أن العلاقة مع كاريمان مختلفة تماماً لأنها في النهاية من العائلة وأختها متزوجة من يوسف أخيه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025