شكرا لقرائتكم خبر عن مريم نعوم عن شخصية وسام: لجأنا لدكتور نبيل القط لمساعدتنا وشخصية طارق صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، عن مراحل بناء الشخصيات في مسلسلها لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وبالتحديد شخصية النجم محمد شاهين "وسام الألفي" التي لاقت استحسان الكثيرين وظهرت في تعليقاتهم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وقالت مؤلفة مسلسل لام شمسية في حديثها لـ"الخليج 365": "لجأنا لدكتور نبيل القط للاستعانة به في كتابة شخصية وسام الألفي، وساعدنا في السمات إلى توصلنا للشخصية دي، وسام من أعقد الشخصيات في الكتابة، ورباب كانت صعبة، وطارق كان شخصية صعبة في الكتابة جدًا، لأنه البني آدم العادي بكل التعقيدات بتاعته، البني آدم العادي الذي يصيب ويخطأ ده هو الصعب".

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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