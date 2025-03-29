شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد نور يشيد بدور المبادرة الرئاسية فى تطوير الإنسان وتمكينه عبر بودكاست "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة" الفنان محمد نور، حيث تحدث عن بداية مسيرته في عالم الغناء، وقصة تأسيس فريق "واما". كما استعرض التحديات التي واجهها في مسيرته الفنية وكيفية تعامله مع انتقادات الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، عبّر عن اهتمامه بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى دورها المهم في تمكين الشباب، وتثقيفهم، وتنمية مواهبهم.

في بداية الحلقة، أكد محمد نور على أهمية مبادرة "بداية جديدة"، مشيرًا إلى أنها مبادرة مميزة تهدف إلى تحسين الإنسان نفسيًا وتعليميًا، وتمكينه من تطوير موهبته وصحته ومعارفه. كما أشار إلى أن المبادرة حققت إنجازات ملموسة في فترة زمنية قصيرة، لا سيما في مجالات الصحة، الثقافة، والتعليم. وأعرب عن أمله في أن تتمكن المبادرة، خلال السنوات العشر المقبلة، من تحقيق المزيد من النجاحات التي تساهم في تنمية الإنسان والمجتمع، وتعزز تقدم الدولة.

أشار محمد نور إلى أن سر النجاح يكمن في التركيز على الموهبة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، مؤكدًا أن الحفاظ على النجاح والاستمرار فيه أصعب من الوصول إليه، إذ يتطلب ذلك جهدًا مضاعفًا وتخطيطًا مستمرًا للخطوات المقبلة. وأضاف أن الاجتهاد وتطوير الذات هما الطريق الحقيقي لتحسين شخصية الإنسان وتحقيق أهدافه.

واصل نور حديثه متناولًا دراسته في معهد الكونسرفاتوار، حيث أشار إلى أنه التحق به لأنه كان المكان الوحيد في مصر المتخصص في تعليم الغناء والعزف على آلات مثل الكمان والبيانو. ثم تحدث عن أول أغنية قدمها مع فرقة "واما"، موضحًا أنه لم يكن أحد يعلم إذا كانت ستنجح أم لا، لكن كلماتها البسيطة والمباشرة ساعدت على وصولها بسهولة إلى الجمهور وتحقيق النجاح. كما واصل حديثه عن تجربته في العمل مع المخرج والمنتج طارق العريان في عدد من الأغاني التي تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، وأعرب عن شغفه وحبه العميق لآلة الكمان.

وفي نهاية الحلقة، أكد محمد نور على الدور الكبير الذي لعبته أسرته في دعمه منذ بداياته، موضحًا أن العائلة يمكن أن تكون السبب الرئيسي في دفع الطفل نحو النجاح وتحقيق أحلامه، أو على العكس قد تكون سببًا في إحباطه وفشله. ووجه نصيحة لكل من يمتلك موهبة الاجتهاد والعمل المستمر على تطويرها وعدم الاستسلام.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في الساعة 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.



محمد نور (2)