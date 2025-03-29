شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة مسلسل لام شمسية: المعالجة والحلقات أجيزت رقابيًا بدون أى ملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت السيناريست والكاتبة مريم نعوم، عن الصعوبات والقيود التي واجهتهم في العمل على مسلسل لام شمسية، الذي حقق نجاحًا ضخمًا تزامنًا مع عرضه ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، بالإضافة إلى مراحل تطور وبناء عملية السيناريو.

وقالت السيناريست مريم نعوم في حديثها لـ تليفزيون الخليج 365: "مش حقيقي إن نص المسلسل تم وضعه في الرقابة 3 سنين، ولكن التأجيل كان لأسباب أخرى، المعالجة والحلقات كلها أجيزت بدون أى ملاحظات، ومكانش هناك أى صدام مع الرقابة على الإطلاق، وده شيء يحسب لهم".

وأضافت نعوم في حديثها: "وأستاذ محمد السعدي كان في ضهر المشروع من أول يوم في 2020 وهو علطول معانا على الخط، آه هناك اختلافات بسيطة".

وعن بناء الشخصيات في مسلسل لام شمسية، قالت السيناريست مريم نعوم: "بناء الشخصيات ساعدني فيه فريق ورشة سرد، المشروع اتغير فيه ناس كتير، والمرحلة دي كان معايا سمر عبد الناصر ودينا نجم، وقبلهم مني الشيمي في أول المشروع، علشان كدا بقول المعالجة اتغيرت كتير من مرة".

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