شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان النجم الأكثر تواجدًا في مواسم رمضان على مدار 14 عامًا على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من النادر أن نجد نجمًا لمدة 14 عامًا يواظب على تقديم عمل فنى كل موسم رمضان، غير أنه يكون قادر على لفت انتباه جمهوره بتقديم عمل يليق به وبتاريخ الدراما المصرية، وتنوعت تلك الأعمال مابين الأكشن والرومانسى وآخرها الصعيدى فى مسلسل حكيم باشا الذى يعرض حاليًا خلال السباق الرمضاني، حيث تفوق على نفسه ونال اشادات كبيرة على الشخصية الذى قدمها من خلال العمل، نتحدث عن النجم مصطفى شعبان الذى يجمع بين الموهبة والذكاء في اختيار أدواره، إلى جانب اجتهاده في تطوير أدواته التمثيلية، فكل هذا ما يجعل كل ظهور له إضافة نوعية لأي عمل يشارك فيه، وليس مجرد حضور مكمل.

النجم مصطفى شعبان دخل البيوت المصرية من خلال مشاركته كل عام بعمل درامي على مدار حوالى 14 عام، بداية من 2012 مسلسل الزوجة الرابعة كان بمثابة وش الخير عليه بعد تقديمه مسلسل العار قبله بعامين، وكان خطوة مهمة في مشواره الفني، وقدم عام 2013 مسلسل مزاج الخير وبعدها قدم مسلسل دكتور أمراض نسا، ومسلسل مولانا العاشق، وأبو البنات، وخلال عام 2017 قدم مسلسل اللهم إنى صائم، وبعدها قدم أيوب، ومسلسل أبو جبل، كما قدم مسلسل ملوك الجدعنة بمشاركة النجم عمرو سعد، وقدم خلال عام 2022 مسلسل دايما عامر، كما قدم بعدها مسلسل بابا المجال، وقدم العام الماضى مسلسل المعلم الذى نال اشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وخلال هذا الماراثون الرمضانى يقدم واحد من أقوى الاعمال الدرامية الذى يقدم فيها لأول مرة اللهجة الصعيدية بعنوان حكيم باشا، ونجح في تقديمها بشكل يرضى كل الأذواق، خصوصا جمهور الصعيد يعلم جيدا مدى تقييم الاعمال الصعيدية، وفاجأ الجميع كأنه من أصل صعيدى يتحدث نفس لغتهم .

ومنذ بداية الحلقات الأولى للعمل حتى وقتنا هذا أبدع شعبان فى أداء شخصية حكيم بشكل فوق الممتاز ليتفوق على نفسه من جديد، ويظهر بشكل مختلف وجديد من أداء وتعبيرات وتقمص للشخصية، ليقدم أداء منفردا بشكل وكاريزما معينة .



الفنان مصطفى شعبان

وأصبح مسلسل "حكيم باشا"، يتصدر الشاشات في الشارع المصري، حيث يناسب كافه المراحل العمرية، حيث إنه عندما يأتي موعد عرضه يجلس العديد من الجمهور أمام الشاشات حتى يشاهدونه سواء داخل البيوت أو علي الكافيهات، لما يمتاز به من عدم ظهور الإسفاف أو المشاهد المبتذلة أو للافتعالات الكاذبة وغيرها من الصفات التي تخدش الحياء والتي لا تناسب ديننا ومجتمعنا سويا، فلذلك يجتمعون جميعاً ليترقبون عرضه ويتفاعلون معه بكل شغف واستمرار ليصبح وجبه أساسية بعد الإفطار في شهر الفرحة .



مصطفى شعبان

يتضمن مسلسل حكيم باشا أكتر من قضية شائكة ومعقدة فمنها، الميراث الشرعي وتعدد الزوجات والنسب والآثار والإرهاب وغيرهما، ليلامس واقع شخصيات حقيقية من لحم ودم يواجهون تحديات وصعوبات وعراقيل فى حياتهم، فبالتالي استطاع أن يكون العمل محل إهتمام من قبل قاعدة عريضة من جمهور الدراما .