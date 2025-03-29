شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 14.. هند توكل محامي لحسن وترفض دخول قسم الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ظلم المصطبة، والذى يذاع على قناتى DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، ذهاب هند "ريهام عبد الغفور للمحامية لمساعدتها بعد القبض على حسن "إياد نصار" وترفض الدخول إلى قسم الشرطة وتدخل المحامية بمفردها لتفاجأ باتهام حسن في قضية دعارة.

وكانت الحلقة الـ13 من مسلسل ظلم المصطبة، شهدت اتصال "حسن"، الفنان إياد نصار، بشقيقته عبير، ليعنفها بسبب أن زوجها أوشى به لـ"حمادة كشري"، الفنان فتحى عبد الوهاب، ويطلب منها أنها تنسى أن لها شقيق يدعى حسن.

حلفت "سحر"، الفنانة بسمة، لزوجها "وليد"، الفنان محمد على رزق، بأنها لم يلمسها شخص، ليطلب منها زوجها عدم تبرير ما قامت به.

وكذب "حسن"، الفنان إياد نصار"، على زوجته "هند"، الفنانة ريهام عبد الغفور، على عدم بيع الورشة، بسبب البائع، ولكن كان ينتظره "حمادة كشري"، الفنان فتحى عبد الوهاب، زوجها، وكان يترصد لحسن لتصفية الحساب بينهم، ولكن إياد نصار عندما علم بأنه البائع، هرب ولك يقابله.

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