شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصالح ياسمين صبرى: لا عتاب بين الأحباب وكل سنة وأنتى طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم محمد رمضان النجمة ياسمين صبري بمناسبة عيد الفطر ووجه لها رسالة يصالحها من خلالها على خلفية سوء تفاهم بينهما نشب فى إحدى المناسبات، وكتب رمضان عبر حسابه على "انستجرام": "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر، ورسالتى إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبرى (لا عتاب بين الأحباب) وكل سنة وأنتى طيبة وناجحة في حياتك وعملك".



محمد رمضان يصالح ياسمين صبري



ويقدم النجم محمد رمضان خلال الشهر الكريم برنامج بعنوان "مدفع رمضان" وهو برنامج مسابقات يُعرض على قناة DMC، ويهدف البرنامج إلى تقديم جوائز مالية قيّمة للمشاركين، مع التركيز على تسليط الضوء على قصص الناس وتحقيق أحلامهم.

ويعرض للنجمة ياسمين صبري مسلسل الاميرة ظل حيطه والذى يناقش قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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