رسالة من محمد رمضان إلى ياسمين صبري

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة إلى الممثلة المصرية ياسمين صبري بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مشيراً إلى أ "لا عتاب بين الأحباب"، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلق رمضان قائلاً :"كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري لا عتاب بين الأحباب"، وكل سنة وأنتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك".

وجاءت هذه الرسالة بعد أن حصل سوء تفاهم بين النجمين خلال تبادل التحية، حيث هنأت ياسمين صبري محمد رمضان على برنامجه "مدفع رمضان"، وقالت له: "مبروك يا ابني"، ليردّ عليها محمد رمضان، قائلاً: "ابنك! انت مجنونة!" ما جعل التوتر بينهما يتصاعد بسرعة، وأدى إلى مغادرة صبري المكان.