مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29.. هل ينجو حازم من كمين شهد وابن عمها؟

القاهرة - سامية سيد - يواجه حازم (محمود ياسين جونيور) أزمة كبيرة في الحلقة 29 من مسلسل وتقابل حبيب التي تعرض اليوم السبت على قناة dmc ومنصة watch it، ألا وهي، مخطط شهد (منة عرفة) وابن عمها موسى، لتوريطه بسبب علاقته مع شهد واجباره على الزواج منها، وذلك بعدما قام ابن عم شهد باغتصابها لافقادها عذريتها، حتى يتم اتهام حازم بأنه دخل في علاقة غير مشروعة مع شهد ولابد من تصحيح خطأه.

من المقرر أن تشهد الحلقة 29 اليوم، محاولة شهد وابن عمها ابتزاز حازم بأنه لابد أن يصلح خطأه مع شهد بالزواج منها، مستندين إلى الصور والفيديوهات التي صورها ابن عم شهد لحازم وشهد في اسطبل الخيل والتي تكشف عن وجزد علاقة بينهما، فهل سيتكشف حازم هذا المخطط أم سيكون مضطراً للرضوخ إلى الزواج من شهد خاصة وانه دخل في علاقة معها ولكنها لم تفقد عزيتها وقتها.

وشهدت الحلقة 28 اعتراف حازم لزوجته إنجي (بسنت أبو باشا) بعلاقته القديمة مع شهد، بأنه عندما كان صغيراً شعر بمشاعر تجاه شهد، وكانت أول بنت يشعر ناحيتها بشىء، ولكنه حاول غلق هذه الصفحة تماماً قبل الزواج منها، إلا أنه حالياً في ورطه بسبب ابتزازه بصور وفيديوهات له مع شهد، وسط صدمة من إنجي التي تبلغه بعدم إكمالها معه ورغبتها في الطلاق.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

