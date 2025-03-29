شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي كيوان فتاة رومانسية في مسلسل وتقابل حبيب وتعيش قصة حب من طرف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة انجى كيوان الأنظار في موسم دراما رمضان 2025، بعد أن ظهرت فى مسلسل وتقابل حبيب، بشخصية "كاريمان العسكري"، منسقة الدي جي الشهيرة العائدة من نيويورك للاستقرار في مصر، وجسدت الشخصية ببراعة، حيث نقلت بصدق انفعالاتها ومشاعرها الداخلية، فهى ليست فقط متخصصة في عالم الموسيقى والترفيه، بل هي أيضًا فتاة تمر بتجربة حب من طرف واحد، مما أضاف بُعدا إنسانيا لشخصيتها وأدى إلى خلق حالة من التفاعل العاطفي مع الجمهور، وتمكنت أنجي كيوان من إضفاء لمسة خاصة على الشخصية، مما جعلها واحدة من أكثر الشخصيات إثارة في المسلسل، حيث استطاعت جذب الأنظار بأدائها االمقنع.

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

وتعد النجمة انجي كيوان من أبرز النجمات الشابات التي أثبتت مكانتها بقوة على الساحة الفنية، بفضل موهبتها وقدرتها على تجسيد مختلف الشخصيات، كما أنها تتميز بحضور قوي وأداء مبدع يعكس قدرتها على تقديم أدوار متنوعة ومتقنة، مما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة واستطاعت أن تترك بصمة مميزة في الأعمال التي شاركت فيها.

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إنجي كيوان



إنجي كيوان



إنجي كيوان في وتقابل حبيب