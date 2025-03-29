شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 14.. هل يكتشف نيقولا معوض ادعاءات حمل مها نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 13، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، حديث "نانسى" مها نصار مع والدتها وأخبرتها بإدعائها الحمل والكذب على "أسامة" نيقولا معوض.

واقترحت عليها والدتها أن توهم "أسامة" بسقوطها أرضا، وكأن الطفل سقط، ولكن "نانسى" رفضت ذلك الاقتراح وطلبت منها أن تحضر لها طفل سواء بمقابل المال أو بأى وسيلة لإنها لن تترك أحد يرث "أسامة" غيرها، فهل سيكتشف "أسامة" ادعاءات حمل زوجته "نانسي" خلال الحلقة 14 من مسلسل الأميرة ظل حيطه.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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