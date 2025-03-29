شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 29.. مواجهة جديدة بين فهد وغلاب أمام المقابر والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر متابعو مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي عرض الحلقة 29 مساء اليوم السبت، خاصة بعدما انتهت أحداث الحلقة 28 التي عُرضت أمس الجمعة، على رؤية غلاب (أحمد عبد العزيز) بفهد (أحمد العوضي) أمام مقابر شقيقه حماد الجارحي وزوجته وفاء (صفاء الطوخي) حيث كان يتواجد غلاب لقراءة الفاتحة لزوجته الراحلة وفاء، وهى في نفس الوقت والدة فهد.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 29 من مسلسل فهد البطل اليوم مواجهة بين غلاب وفهد، حيث يندهش غلاب من وجود فهد في المقابر فكيف سيرد فهد على سؤال غلاب، وهب يقتنع الأخير بكلام فهد، خاصة وانه منذ رؤيته لأول مرة عندما حضر مع توفيق التمساح (محمود البزاوي) لا يرتاح له ويشعر بأنه وراءه أسرار كثيرة، كل ذلك ستكشفه حلقة اليوم من مسلسل فهد البطل.

مسلسل فهد البطل الحلقة 28

شهدت الحلقة 28 من مسلسل فهد البطل اكتشاف فهد (أحمد العوضي) السرّ المنتظر بأن الضابط عمرو غلاب (أحمد ماجد) هو شقيقه، وذلك بعدما كان في منزله لقتله، حسب اتفاقه مع توفيق التمساح (محمود البزاوي)، واستيقظ عمرو ورفع يديه، ليشاهد فهد وجود العلامة في يده التى تؤكد أنه شقيقه وبعدها يهرب فهد مسرعاً دون أن ينطق بكلمة.

وخلال الحلقة، قرر غلاب (أحمد عبد العزيز)، عقاب زوجته عجيبة (صفوة) بعدما اكتشف الجرائم التي ارتكبتها، سواء بقتل مساعده عبود، وكذلك قتل زوجته الثانية وفاء (صفاء الطوخي)، حيث أوهمها بأنه جهّز لها مفاجأة، ويصطحبها معه إلى السرداب الخفي الذي يضع فيه الذئاب ويجهز فيه الممنوعات، ويواجهها بكل ما اكتشفه، ويؤكد لها أنه لن يقتلها، وإنما ستكمل حياتها داخل السرداب حتى تتعذب، إلى أن تموت.

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