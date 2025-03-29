عرض فيلم " إلى إبني " لظافر العابدين في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - يبدأ عرض الفيلم السعودي "إلى ابني" من بطولة وإخراج ظافر العابدين، على "شاهد" في أول أيام عيد الفطر.



تدور قصة الفيلم حول فيصل، وهو مواطن سعودي يعيش في لندن مع ابنه آدم البالغ من العمر 7 سنوات. يقرر الرجّل بعد سنوات من وفاة زوجته أنجيلا، ترك وظيفته وحياته في المملكة المتّحدة واصطحاب ابنه إلى أبها، جنوب المملكة العربيّة السّعوديّة، التي لم يزرها منذ مغادرتها قبل 12 عاماً. هناك استقبله أشقاؤه فارس، نورا وشهد بحفاوة كبيرة، على عكس والده إبراهيم، الذي لم يستطع مسامحته لتركه العائلة، لمتابعة أحلامه وبناء حياة له في القارة الأوروبية، كما أن والده يشكّ في دوافع فيصل للعودة إلى المملكة العربية السّعوديّة، إذ لم يخبرهم الأخير القصّة كاملة، لكن هذه العودة ستغيّر حياة العائلة إلى الأبد.

يضم الفيلم كوكبة من النجوم السعوديين منهم ابراهيم الحساوي، سمر شيشة، آدم زهر، آيدا، خيرية نظمي، سارة اليافعي وآخرين.