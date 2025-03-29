نيقولا معوض يتعرض لإصابة ويروي التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل نيقولا معوض في مسلسل "الأميرة ظل حيطة" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك على قناة أبو ظبي، بينما سيعرض في النصف الثاني من الشهر الفضيل على قناة ON.



وقد أجرينا لقاءً مع معوض تحدث فيه عما إذا كان قد تخوف أن يكرهه الجمهور بسبب شخصيته في العمل، وشرح كيفية العمل على شخصيته في المسلسل، وتحدث عن التعامل مع الممثلة ياسمين صبري للمرة الاولى، وعن الصعوبات التي واجهته في التصوير، ومشاعره تجاه ردود أفعال الناس على المسلسل، وعن التعليقات التي أضحكته، واذا كانت الممثلة وفاء عامر ضربته في الحقيقة خلال تمثيل مشهد في المسلسل أم كان مجرد تمثيل، وعن ردة فعل زوجته على دوره كرجل نرجسي.

من ناحية أخرى تحدث معوض عن نجاحاته في الفترة السابقة، وعن التوفيق بين العمل والوقت مع العائلة، وعن أغنيته التركية، وعن تحضيراته القادمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق: