كيم سوهيون يخسر مبالغ خيالية..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام عالمية ان الممثل الكوري كيم سوهيون يعيش أزمة بسبب تخلي العلامات التجارية عن التعامل معه، فقد خسر حوالى 15 مليون دولار أميركي بسبب ذلك، كما أزيلت جميع إعلاناته في كوريا، على خلفية علاقته بالممثلة الراحلة كيم ساي رون.
وكانت قد أصدرت وكالة "GOLDMEDALIST" بيانًا رسميًا توضح فيه حقيقة علاقة كيم سوهيون بـ كيم ساي رون، مشيرة إلى أن العلاقة بدأت بعد أن بلغت الأخيرة سن الـ 19 عامًا، و توضيحًا للشائعات التي ربطت بينهما عندما كانت قاصرًا.
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