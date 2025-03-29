شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك حلقات مسلسل جودر 2 كاملة على منصة Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر مسلسل جودر 2، بطولة النجم ياسر جلال،على منصة Watch it بجزئيه الأول والثاني.

قصة مسلسل جودر 2

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة فى حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر فى أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أى عمل فنى ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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