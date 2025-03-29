شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل قهوة المحطة الحلقة 15 والأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل قهوة المحطة الحلقة 15 والأخيرة، بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON وCBC.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل قهوة المحطة

يعرض مسلسل قهوة المحطة على قناتى ON 8:30 مساء، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 3:30 مساء، ويعرض على قناة CBC 9:45 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 12:15 صباحاً.

قصة مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025