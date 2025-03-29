شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحيي حفلاً في أول ظهور له بإحدى الخيم الرمضانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفنان سعد الصغير لاستئناف نشاطه الفني حيث شارك مؤخرًا لأول مرة في إحياء عدد من الحفلات في بعض الخيم الرمضانية وذلك بعد فترة الحبس التي قضاها مؤخرًا والتي قاربت لمدة 6 أشهر، كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة.



سعد الصغير





سعد الصغير فى الحفل





سعد الصغير خلال حفله

كان سعد الصغير أكد في تصريحات لـ الخليج 365 بشأن أزمته الأخيرة وعلاقته بزوجته: "أم أولادى تعبت معايا، ومستعد أعمل أى شىء علشانها، ومقدرش على فراقها وتستحق التكريم لسنوات كثيرة، ووقفت جانبي كثيرا".

وأكد النجم سعد الصغير، فى أول تصريح له لـ"الخليج 365"، عقب خروجه من محبسه بعد 6 شهور قضاها بسبب تهمة حيازة مخدرات: "الحمد لله فرحان بوجود إخواتى معايا، بحبكم ويا رب ما يحرمنى منكم وانتظروا شغلى الجديد، هرجع أركز فى شغلى وأقدم أحسن ما عندى لجمهورى".

وأضاف سعد الصغير: "الحمد لله خرجت من المحنة التى كنت فيها، وأشكر جمهورى الذى كان معى دائما، وراضى بكل شيء مكتوب لى".