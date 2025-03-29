شاهد الحلقات الكاملة من مسلسل عقبال عندكوا

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القاهرة - سامية سيد - تتوفر الحلقات الكاملة من مسلسل عقبال عندكوا، بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، على منصة Watch it.

قصة مسلسل عقبال عندكوا

تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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