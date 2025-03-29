شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم القصير "نسمة" يشارك في مهرجان هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم القصير "نسمة " في مهرجان هوليود بأمريكا من الفترة 9 أبريل إلى 13 في أولى عروضة العالمية حيث إنه شارك من قبل في سوق الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة 2024، الفيلم من إخراج رهف أحمد عادل وتأليف عاليا إبراهيم وبطولة حبية سامى.

ويذكر أن المخرجة رهف أحمد عادل قد شاركت من قبل كمساعدة مخرج في أكثر من عمل سينمائى وهى ابنه الموزع الموسيقى أحمد عادل.



فيلم نسمة

فيلم نسمة



أحمد عادل ونعيمة كامل وكنزى أحمد عادل ونعيمة كامل وكنزى

يذكر أن احتفل الموزع الموسيقي أحمد عادل بتخرج ابنته رهف من الجامعة، وذلك في حفل كبير لدفعتها شارك فيه النجم أحمد سعد، حيث قدمت مشروع تخرج لفيلم قصير بعنوان "نسمة"، الذى حصل من قبل على جائزة من مهرجان منصات.

ومن المقرر أن تبدأ رهف فى خوض مجال الإخراج السينمائي بحسب تخصصها، وكان لـ رهف عدة تجارب من قبل في مجال الإخراج السينمائي، كما شاركت فى مسلسل "شغل عالى" بطولة فيفى عبده وشيرين رضا، وشاركت فى بعض الإعلانات وبعض الكليبات منها كليب "التقيل تقيل" للنجم راغب علامة.