شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوي: كل حلقات لام شمسية أجيزت رقابيًا دون أي ملحوظة والإنتاج لم يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج كريم الشناوي، عن كواليس التحضيرات النهائية للحبكة الدرامية لمسلسله لام شمسية، قائلاً: "لازم اعترف منذ بداية إنتاج المشروع حتى الآن، كل الحلقات أجيزت رقابيًا بدون أي ملحوظة، وشهر رمضان بيخلينا عارفين طبيعته، ونجحنا الحمد لله بالوصول بالمشروع بدون أى تدخلات".

وأضاف الشناوي في حديثه لـ"تليفزيون الخليج 365" عن كوابيس وأحلام شخصية "نيللي" التي قدمتها النجمة أمينة خليل: "كان عندنا نسخة مختلفة عن الكوابيس لحد لحظة متأخرة، وقعدنا في اجتماعات مع مريم نعوم وعلى حسام مهندس الديكور وقعدنا نتكلم عن طبيعة الكوابيس بناء للشخصيات، وكل حاجة هي عبارة عن تعاون للفريق ككل، وفكرة الأحلام هي فكرة مصطفي فهمي".

وتابع الشناوي قائلاً: "الصناعة هي شغلانة جماعية، وإحنا جزء من منظومة كبيرة"، وأضاف مخرج لام شمسية عن تأخير عرض المسلسل قائلاً: "أكيد مش عاوز أعمل مشروع كل خمس سنوات، ولكن هناك مشاريع تحتاج هذا الوقت ده للتجهيزات، ومررنا بالكثير من المراحل الصعبة، وهناك مشاريع تحتاج لعشر سنوات تحضير، ومن المؤكد ان مفيش مشروع بيتعمل في 6 شهور".

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