صورة نادرة لميراي ماثيو خلال زيارة هذا السوق في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - في عام 1974، زارت المغنية الفرنسية الشهيرة ميراي ماثيو لبنان. وكان ذلك قبل عام واحد من اندلاع الحرب اللبنانية.

في هذه الصورة العفوية، تظهر وهي واقفة في سوق النورية، وهو سوق تاريخي للمزارعين في بيروت.

في نفس العام، سجلت ألبومًا حيًا بعنوان "ميراي في جبيل" في مدينة جبيل. تعد هذا الأسطوانة الفينيل، التي تم ضغطها في لبنان، نادرة للغاية هذه الأيام وتعتبر من الأشياء الثمينة.

ماثيو، المحبوبة في كل العالم وفي لبنان، لديها أكثر من 1200 أغنية بـ 11 لغة وبيع لها أكثر من 150 مليون ألبوم حول العالم.

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