نسرين جواد زادة بصورة مع حبيبها الممثل من اليونان

ميرنا وليد - بيروت - أطلّت الممثلة التركية نسرين جواد زادة برفقة حبيبها الممثل التركي بامير بكين، وذلك من عطلتهما في اليونان، وقد نالت الصورة التي انتشرت لهما اعجاب الكثير من المتابعين، الذين أشاروا الى انهما يليقان ببعضهما.



وكانت كشفت نسرين جواد زادة مؤخرا أنها لا تتأخر، وهي سريعة بتجهيز نفسها اذا ارادت الذهاب الى مكان ما، قائلة: "أنا أتجهز بسرعة دائمًا، أكون جاهزة خلال 10 دقائق فقط ولا أتأخر. حتى الرجال يستغرقون وقتاً أطول مني للتجهيز. لذا مضت حياتي وأنا أنتظر الرجال، اذا كان هناك رجل يتجهز أسرع مني من الممكن أن أواعده".