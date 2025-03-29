وفاة الممثل إياد العدس..رحل قبل تحقيق حلمه -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل السوري إياد العدس اثر تعرضه لجلطة قلبية، وذلك عن عمر 24 عام، الخبر شكّل حزنا كبيرا عند كل من عرفه، اذ نعاه عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي ودعوا له بالرحمة والمغفرة، راجين من الله ان يسكنه في فسيح جناته.
ومن المقرر ان يتم دفنه اليوم السبت في سوريا بعد صلاة الظهر.
على صعيد آخر ، في رصيد الراحل إياد العدس عدة أعمال تمثيلية، نذكر انه كان قد شارك سابقاً في الجزء الثاني من مسلسل "ببساطة"، وفي مسلسلي "الحرملك" و"بصمة حدا".
موقع "الفن" يستذكر الراحل بمقطع من مقابلة سابقة معه.
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