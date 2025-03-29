إلهام شاهين توجه رسالة خاصة لهذا الفنان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إلهام شاهين على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورًا جمعتها مع المخرج محمد سامي وجهت له من خلالها رسالة شكر طويلة، بعد أن تعاونت معه في مسلسل “سيد الناس” الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

كتبت إلهام شاهين، الى محمد سامي قائلة: “أخي الجميل وصديقي الجدع وابني الغالي.. المخرج الرائع محمد سامي.. سعدت جدًا جدًا بالعمل معك فى مسلسل سيد الناس.. شكرًا لاختياري فى دور جديد مختلف تمامًا بالنسبة لي”.

وتحدثت إلهام عن شخصيتها في “سيد الناس”، قائلة: “شخصية اعتماد الهواري علامة مميزة لها بصمتها فى مسيرتي الفنية.. صحيح إنها شخصية مستفزة وحاقدة وغلاوية وشريرة وشلق وصوتها عالي ومزعجة.. وهذا هو التحدي.. تقديمي في دور يعتبر مغامرة.. وقد تفاجأ به الجمهور.. وطبعًا اعتماد لازم تتكره.. وأعتبر ده نجاح لتقديمي للشخصية”.

أضافت: “أنا بشكرك على مجهودك وتعبك واهتمامك بكل التفاصيل.. وأنا شاهدة على المجهود الجبار لتجهيز العمل فى موعده.. وإنك كنت لا تنام أكتر من ساعتين تلاتة.. وباقي اليوم شغل بلا لحظة هدوء أو راحة”.

وتمنت إلهام النجاح والتألق للمخرج الذي أعلن مؤخراً عن اعتزاله إخراج الدراما التلفزيونية، وقالت: “أكيد إنت محتاج لأجازة وهدنة تلتقط فيها أنفاسك.. وأنا واثقة إنك ستعود لنا بعدها بعمل جديد وقوي لأنك تعودت على النجاح الكبير.. وما شاء الله أعمالك هي الأكثر مشاهدة فى رمضان.. ترتيبهم الأول والثاني على منصة شاهد سواء على مستوى مصر أو على مستوى العالم.. أتمنى لك النجاح والتألق دائماً.. وحقيقي من كل قلبي هتوحشني جدًا فنيًا وإنسانيًا.. وفي انتظارك قريبًا يا فنان يا جميل.. وربنا يجمعنا دايما على كل خير”.