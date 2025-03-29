إلهام الفضالة ترد على حملات التشويه: “ما زلت قوية!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في بودكاست Behind the Sheen تحدثت النجمة إلهام الفضالة عن حياتها المهنية والشخصية، وما تتعرض له من مضايقات وحملات للنيل منها ومن نجاحها والتأثير على وجودها في الساحة الفنية.

وكشفت النجمة الكويتية عن تعرضت لحملات تشويه ممنهجة في وسائل الإعلام من جهة مجهولة، قائلة: “قالوا شقلوا عليها وادمروها بالميديا، بس ما قدروا رغم كل المحاولات، ما زلت قوية ومستقرة في مكاني”، مضيفة: “اللي يبي يشوه سمعتك يقدر يكتب أي شيء، لكن الجمهور واعي ويعرف الحقيقة”.

وتحدثت عن الأعمال الفنية وأكدت أن السوق تغيّر بشكل كبير، فاليوم القنوات هي التي تتحكم في اختيار النجوم وليس المنتج، قائلة: “ما عدنا نقدر نفرض فنان على القناة، بالعكس، هم اللي يحددون مين يدخل ومين لا!”.

وأشارت أيضاً إلى تراجع أجور الفنانين في السنوات الأخيرة لأن “المنتجين باتوا يبحثون عن الربح السريع دون الاهتمام بالجودة، وصاروا يدورون على الأرخص، ما يهتمون بالكاميرات أو جودة العمل، المهم يطلعون بربح”، مؤكدة أن “الفنانين يشتكون، صار الأجر أقل، وأصبحنا نشوف 15 نجماً في عمل واحد بس عشان التوفير”.

واكدت الممثلة الخليجية أن لا فضل لأحد عليها بعد الله، واصفة النجمة شجون الهاجري بالنجمة الـ”جوكر” التي تتلون كما تريد وتجذب المشاهد مهما كان دورها.

ووجهت إلهام في ختام حديثها رسالة إلى محبيها، وقالت “فيه ناس تحب تسوي شوشرة وشائعات، بس بالنهاية كل إناء بما فيه ينضح، الجمهور ذكي ويعرف من الصادق ومن اللي يحب يسوي استعراض”.