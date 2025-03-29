تيم حسن يشوّق الجمهور: هل يعود “موسى” في “تحت سابع أرض”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم تيم حسن تشويق الجمهور حول مصير “موسى” في مسلسل “تحت سابع أرض” بعد الأحداث المشوقة التي حصلت في الحلقة 29 والأحداث الدرامية غير المتوقعة والأسرار الخطيرة التي كشفت وغيّرت مجرى الأحداث بالكامل.

وشارك النجم السوري متابعيه على انستغرام بصورة من حفل زفافه على “بلقيس” الشخصية التي تقدمها النجمة كاريس بشار وارفقها بتعليق محير كتب فيه: “في رجعة؟ متفائل أنا”، ليتفاعل معه الجمهور بشكل كبير ويعربون عن حبهم الكبير وحماسه لمصير “موسى” في النهاية.

وشهدت الحلقة أحداثاً مثيرة، بعدما فشلت محاولة قتل “العجان” (النجم تيسير ادريس) والورطة التي عاشها “موسى”، لا سيما وان “العجان” سارع للإنتقام منه، فاقتحم منزل “راما” (سارة بركة) وأجبرها على الاتصال بـ”موسى” واستدراجه إلى المكان، الذي تفاجأ عند بصوله بسقوط جثة “راما” من أعلى المبنى، في مشهد مؤثر.

بدوره تفاعل النجم السوري بطريقته الخاصة مع علاقته بشخصية “العجان”، وأعاد نشر مقاطع من لقائه فيه ضمن الأحداث وظهر وهو يقلد شخصية المقدم الرياضي الشهير التونسي عصام الشوالي بعبارات تتلاءم مع السيناريو بطريقة مميزة نالت اعجاب الآلاف من محبيه.

وارفق المقاطع الطريفة بتحية للشعب التونسي وللمقدم الرياضي وكل محبيه.

يُذكر أن مسلسل “تحت سابع أرض” من بطولة نخبة من الممثلين، أبرزهم: تيم حسن، كاريس بشّار، منى واصف، محمّد حداقي، أنس طيّارة وغيرهم. وهو من إخراج سامر البرقاوي وكتابة عمر أبو سعدة.