إياد نصار يكشف للمرة الأولى تفاصيل انفصاله!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان الأردني إياد نصار ضيفاً على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” حيث كشف للمرة الأولى قصة انفصاله عن زوجته الأولى.

قال إياد: “تجربة الانفصال ليست سهلة، وأولادي من زمان معايا، ولكن أنا ومامتهم الحياة مش مستمرة بينا، بس هذا لا يعني أننا أعداء، وفي لحظات هي مسؤولة مني علشان هي أمهم، واللي عرفت أحققه هو وجود علاقة لطيفة بيني وبين أمهم، وهذا هو أقل ضرر من أضرار الانفصال”.

أضاف: “أكيد الانفصال يترك أثرًا على الأطفال، ولكن خلاص هي الحياة وقفت هنا، واللي قادر عليه هو أني أحافظ على العلاقة اللطيفة مع الإنسان اللي بيني وبينه أطفال، ما ينفعش تدخل في عداوة وتستغل الأطفال في الخناقة اللي ما بينكم ودا معملتوش”.

يُذكر أن إياد نصار شارك في دراما رمضان بمسلسل “ظلم المصطبة”، وشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم منهم: ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة وأحمد عزمي ومحمد علي رزق…، وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، وهو مكوّن من 15 حلقة، من تأليف أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ، وإخراج محمد علي وعمرو موسى، وإنتاج شركة united studios.