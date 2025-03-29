سمية الخشاب تحسم جدل زواجها: هذا ما أبحث عنه في الرجل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة سمية الخشاب على الشائعات التي تطولها بين الحين والآخر حول زواجها، مشيرة الى أنها تعيش في سلام نفسي أو ما أسمته المرحلة الملكية.

قالت الخشاب في إحدى الندوات الصحافية: “بيطلعوا عليّ دايمًا إني تزوجت ولكن أنا مش حابة الخطوة دلوقتي وشايفة إني عايشة في المرحلة الملكية”.

وعن مواصفات الرجل بالنسبة لها قالت: “الرجل بالنسبة لي لازم يكون راجل شكلًا وموضوعًا مش وقت الأزمات يسيبني ويمشي، وده اللي المفروض يحصل ولكن قليل لما بنشوف هذه النوعية من الرجال”.

وعن استلهامها لـشخصية ماهيتاب التي قدمتها في المسلسل الخليجي “أم 44” قالت الخشاب إنها أخذت تفاصيل الشخصية من صديقة مقربة لها، وذلك من خلال طريقة حديثها، مشيرة الى أنها اقتبست منها اللهجة الخليجية، قائلة: “استلهمت شخصية ماهيتاب من صديقة مقربة ليا وكانت بتتكلم بنفس الطريقة، وبعد عرض المسلسل قالت لي أنتي صدمتيني، وعيالها قالولها أنتي كنتي بتعنفينا بنفس الطريقة دي”.

يُذكر أن سمية الخشاب، أثارت جدلاً قبل أيام بعدما طالبت بإلغاء عيد الأم، وذلك حفاظًا على مشاعر من فقدوا أمهاتهم، مشيرة الى أن ذلك اليوم يمثل حزنًا كبيرًا بالنسبة لها، موضحة: “المفروض نقدر إن في ناس كتير معندهاش أم والأغاني اللي بتبقى في اليوم ده صعبة”.